Treni, disagi nell'Alta velocità Milano-Bologna: stop tra Fidenza e Piacenza. Ritardi e percorsi alternativi

Roma, 5 aprile 2025 - Ancora problemi nella circolazione ferroviaria italiana. Ennesimosulla linea dell'Alta: dalle ore 9:10 la circolazione ferroviaria è sospesa tra. Tecnici delle Rfi sono al lavoro per risolvere un problema tecnico di un treno, fermo sulla linea in direzione. Rfi ha fatto sapere che per gli altrisono previsticonfino a 60 minuti. Intanto dalle 10:20 sta ripartendo la circolazione sulla Roma-Firenze, dopo accertamenti sulla linea tra Gallese e Capena, nel Lazio. Di conseguenza ihanno registrato rallentamenti fino a 60 minuti. Problemi anche sulla linea Roma-Grosseto dove la circolazione è sospesa tra Civitavecchia e S.Marinella a causa di un investimento. Sempre per un investimento, intorno alle sei del mattino, aveva bloccato la circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Lecce, nel tratto compreso tra Monopoli e Fasano.