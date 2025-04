Proteste anti-Trump previste negli Stati Uniti e a Londra

anti-Trump negli Stati Uniti dove oggi sono previste manifestazioni in tutti i 50 Stati e a Washington DC per quella che, secondo gli organizzatori, potrebbe essere la giornata di protesta più significativa da quando Donald Trump ha iniziato il suo secondo mandato da presidente. Sono previste Proteste anche a Londra e in altre città canadesi ed europee, sottolinea la Bbc. Quotidiano.net - Proteste anti-Trump previste negli Stati Uniti e a Londra Leggi su Quotidiano.net Massiccia mobilitazionedove oggi sonomanifestazioni in tutti i 50e a Washington DC per quella che, secondo gli organizzatori, potrebbe essere la giornata di protesta più significativa da quando Donaldha iniziato il suo secondo mandato da presidente. Sonoanche ae in altre città canadesi ed europee, sottolinea la Bbc.

