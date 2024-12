Notizie.com - Affitti a breve termine, cosa sono i codici Cir e Cin: come ottenerli. Obiettivo: migliorare la trasparenza

Leggi su Notizie.com

Se hai deciso di destinare un tuo appartamento ad affitto ahai bisogno sia del Cir e del Cin. Masignifica esi ottengono?All’interno delle questioni economiche legate agli immobili cidiverse precisazioni da fare e sicuramente quella su questi dueè di fondamentale importanza.Cir e Cin:(Notizie.com)Per primavogliamo spiegare nel dettagliosi intende per “affitto a”, anche se lo si può capire già dalla sua denominazione. Si intende un contratto di locazione a uso abitativo per una durata che non sia superiore ai 30 giorni e che sia stipulato da persone fisiche al di fuori di quelli cheinvece locali commerciali.Nel 2024 questo tipo di contratto ha subìto una variazione per quanto riguarda la cedolare secca, passando dal precedente 21% all’attuale 26%.