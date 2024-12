Tpi.it - Addio Gianni Savio, il Cristoforo Colombo del ciclismo mondiale

Nella sua lunga carriera non ha mai conquistato un grande giro o una classica monumento. Eppure nessuno più di, scomparso ieri a Torino all’età di 76 anni, è stato protagonista indiscusso sul sipario degli ultimi 40 anni delitaliano e internazionale. Con il suo eloquio caratterizzato da una erre che lo rendeva inconfondibilmente riconoscibile, il Principe, com’era noto nell’ambiente per la sua ricercatezza nel vestire, non ha avuto rivali nell’arte di fare le nozze con i fichi secchi. Ai grandi budget dei colossi delle due ruote lui rispondeva con prorompente creatività, tirando fuori, a getto continuo, dal suo magico cilindro non solo conigli ma anche rinoceronti e perfino qualche elefante.Al Giro d’Italia era immancabile il suo passaggio in sala stampa intorno alle 19.