Gamberorosso.it - Addio 2024. Ecco i migliori piatti assaggiati dalla redazione del Gambero Rosso

Che sapore ha avuto il? Ce lo siamo chiesti ripensando a tutto quello che abbiamo assaggiato negli ultimi 12 mesi, tra moltissimi ristoranti, bistrot e trattorie visitati in lungo e in largo per l’Italia. Non è stato facile scegliere, ma alcuni– che fossero menu degustazione o semplicidella tradizione preparati alla perfezione – hanno lasciato il segno nei nostri ricordi. È stato un anno pieno di novità, in cui sempre più ristoranti sono diventati bistrot, trattorie si sono fatte contemporanee, le enoteche si sono arricchite diricercati. Il panorama gastronomico italiano è in fermento, e il nostro modo di vivere la tavola cambia di conseguenza. Se da un lato i tempi stretti e la frenesia quotidiana impongono menu più essenziali e presentazioni meno elaborate, dall’altro emerge una ricerca di calore e autenticità: si cercano sapori che siano insieme rassicuranti e sorprendenti.