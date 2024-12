Ilgiorno.it - Va in pensione Giuseppe Corti, il bibliotecario-illustratore dalla matita d’oro

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Il diploma all’istituto Feltrinelli, dov’è diventato perito in costruzioni aeronautiche, poi l’atterraggio tra libri e illustrazioni in punta di china, la sua vita: dopo quarant’anni di lavoro per il Comune di Milano, tra gli scaffali e gli archivi della Biblioteca Sormani, va in. Dall’aeronautica all’editoria: un bel volo. Com’è cominciato tutto? “All’inizio volevo studiare informatica, poi mi sono guardato allo specchio: “Cosa potrei fare per affascinare una ragazza e rubarle tre secondi di attenzione? Costruzioni aeronautiche (sorride). Dopo il diploma non sapevo bene cosa fare, dovevo assolvere il servizio militare e mi sono preso un anno sabbatico. Poi mi sono iscritto all’università: Agraria. Ma alla fine continuavo a disegnare attorno agli appunti.