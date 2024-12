Quotidiano.net - Un approccio innovativo alla menopausa: la startup Pausetiv tra le 'big ideas' del 2025

Roma, 30 dicembre 2024 – Le vampate di calore sono un disagio tale da rallentare il lavoro in ufficio o, più in generale, peggiorare le performance lavorative? Parlare di– in ambito professionale, ma non solo – rappresenta tuttora un vero e proprio tabù: le donne tacciono sui sintomi, combattono insonnia, palpitazioni e altri disturbi in gran parte da sole e si scontrano, non di rado, con la scarsa empatia dei propri interlocutori. Un’indagine, condotta in Gran Bretagnafine del 2023 su un campione di più di 2.000 donne lavoratrici, di età compresa tra 40 e 60 anni, ha evidenziato come il 23% abbia preso in considerazione l’idea di dimettersi a causa dell’impatto dellasulla vita professionale. Il 14% ha affermato che sta addirittura pianificando di licenziarsi. Da tabù a momento di rinascita: la mission dellaNon solo: un sondaggio dell’ottobre 2024, condotto a livello globale su quasi 3mila dipendenti a tempo pieno inin otto Paesi, ha fatto scoprire a Jennifer McCollum, ceo di Catalyst (organizzazione non governativa che si impegna a creare luoghi di lavoro più adatti alle donne), che quasi tre quarti delle donne ha nascosto i sintomi sul lavoro almeno una volta nella vita.