Rompipallone.it - Tifosi furiosi dopo la partita: agguato alla squadra

Leggi su Rompipallone.it

inferociti, l’anno si conclude davvero nel peggiore dei modi: la reazione nei confronti di giocatori e staff è fuori controlloVa in archivio il 2024 calcistico e come per tutte le cose è il momento dei bilanci definitivi. Alcuni possono chiudere l’anno con un sorriso e in una situazione complessivamente piuttosto positiva, con animo disteso e guardando con una certa fiducia al futuro. Mentre invece per alcune squadre siamo in clima di aperta contestazione e di notevoli difficoltà.Basti pensare a quanto sta succedendo ad esempio al Milan, che insieme all’anno vecchio saluta anche Paulo Fonseca,l’ennesimo passo falso. Stagione davvero deludente fin qui per il Diavolo e scelta forte della società, che ha optato per il cambio in panchina chiamando Sergio Conceicao. Ma naturalmente l’allenatore non è l’unico responsabile e ihanno riservato fischi a tutti a San Siroil pari con la Roma.