Slow Food contro Eataly, per Oscar Farinetti Coca-Cola è “una delle aziende più etiche”

Ultimamente si torna a parlare di, fondatore ed ex amministratore delegato di, tempio del buon mangiare e del buon bere made in Italy. Il caso riguarda la vendita dell’azienda italiana Lurisia alla, avvenuta nel 2019.La cosa ha scatenato le polemiche: Lurisia è da sempre nota per la produzione di acqua minerale e bibite zuccherate alternative ai grandi brand e simbolo della biodiversità locale.La vendita anel 2019 per 88 milioni di euro ha suscitato critiche perché contraria ai valori promossi da, che combatte il dominiomultinazionali nel settore agroalimentare. Del caso si è occupata anche la trasmissione Report, nella puntata di domenica 29 dicembre.benediceQuesto l’elogio difatto da:Sono sempre stato orientato a sinistra e allora il nostro motto eral’imperialismomultinazionali.