Lanazione.it - Sconfitta di misura per le ragazze della Mu Number8

Ancora una(la terza consecutiva) per la Munella 13esima giornata di andata del campionato interregionale di serie B femminile. Tra le mura amiche la squadra di coach Fabrizio Sturlese è superata diper 48-49 (parziali 11-16, 20-31, 40-40) dalle Mura Lucca, terza forza del campionato. Partono meglio le ospiti che mettono in campo una maggiore intensità rispetto alle avversarie e chiudono il primo tempino a +5. Stessa musica nel secondo quarto con le lucchesi più brillanti e determinate che chiudono la frazione con una tripla allo scadere che consente loro di andare all’intervallo lungo sul +11 (parziale 9-15). Le bianconere tornano in campo con la giusta concentrazione, ritrovano intensità difensiva, l’attacco è più fluido, così che rientrano in partita e grazie al parziale di 20-9 impattano sul 40-40 all’ultimo intervallo.