Per Bassetti è l’anno dell’aviaria | Si sta avvicinando sempre più all’uomo

Influenza aviaria A/H5N1: un virus in evoluzione e un rischio potenziale per il futuroIl virus dell’influenza aviaria A/H5N1 continua a destare preoccupazioni tra gli esperti di salute pubblica a livello globale. Mentre negli Stati Uniti si registrano casi isolati di infezione umana, legati a esposizioni dirette con animali infetti, un recente studio italiano sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione per evitare scenari peggiori.Il caso negli Stati Uniti: segnali preoccupantiNegli ultimi mesi, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno segnalato casi umani di infezione da A/H5N1, tra cui un evento grave in Louisiana, definito il primo caso clinicamente significativo di questa influenza nel Paese. Le analisi sui campioni prelevati dal paziente hanno evidenziato mutazioni genetiche preoccupanti, che potrebbero facilitare l’ingresso del virus nelle cellule del tratto respiratorio superiore umano.