Ilrestodelcarlino.it - Orso, Ndoye e Odgaard. Così regna l’abbondanza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lini ha fretta di riprendersi una maglia da titolare e il tempo perduto.vuole riannodare il filo col gol (ma oggi prenderà la rincorsa dalla panchina). Dominguez non molla l’osso proprio adesso che ci ha preso gusto a giocare.l’osso non lo ha mollato mai, come si conviene ad un attaccante operaio e ‘universale’. La morale è che al gran ballo col Verona sulle corsie esterne dell’attacco questa notte partecipano in tanti. In teoria perfino Karlsson e Iling-Junior, due finiti ai margini delle rotazioni e che verosimilmente utilizzeranno la finestra di mercato che sta per aprirsi come una via di fuga verso altri lidi. Si chiama abbondanza e sarà il migliore alleato rossoblù nel mese che scatterà il 12 gennaio al Dall’Ara con la sfida alla Roma, primo atto di quattro settimane di fuoco che vedranno il Bologna impegnato su tre fronti: campionato, Champions League e Coppa Italia.