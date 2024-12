Thesocialpost.it - Orrore in Italia: esce dall’ospedale e viene travolto dal treno

Un uomo di 36 anni, di origini indiane, è stato tragicamente investito e ucciso da unin corsa sulla linea ferroviaria Milano-Venezia. Il macabro ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 29 dicembre, intorno alle 13, nel quartiere di Sant’Eufemia a Brescia, a poco più di cento metri dall’attraversamento di via Cerca. Per fare luce sulla vicenda, la procura di Brescia ha avviato un’inchiesta, affidata al pm Ettore Tisato, mentre gli accertamenti sono in mano alla polizia ferroviaria. Con il passare del tempo, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un tragico incidente.Leggi anche: Scossa di terremoto in: la terra ha tremato di colpoL’uomo era da poco stato dimesso, dove era giunto per problemi legati a una presunta intossicazione da alcol, come riportato da BresciaToday.