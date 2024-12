Ilrestodelcarlino.it - Nessuna fuga dall’entroterra. Abitanti in crescita nei borghi. Longiano e Gatteo corrono

Disegna una mappa diversa la geografia demografica del nostro entroterra rispetto alla tendenza allo spopolamento evidenziato da una recente indagine del Sole-24 Ore. Ladai paesi delle aree interne d’Italia negli ultimi anni va a una velocità doppia, ossia meno 5,5 per cento di, rispetto alla media nazionale del 2,2 per cento (1 milione e 363 residenti in meno in 8 anni, dal 2015 al 2022). Il calo delle nascite, la contrazione dell’immigrazione, la distanza dai servizi essenziali (sanità, istruzione, trasporti) hanno spogliato buona parte dei piccoli comuni italiani (che tra grandi e piccoli sono 7.901). Ma ecco una controtendenza che ha pochi altri esempi nel nostro Paese. Tra i 14 comuni del comprensorio cesenate c’è, effettivamente, anche chi ha è stato colpito da una copiosa emorragia, ma ci sono paesi che non hanno mai smesso di crescere e segnano una tenuta o un aumento nel loro tasso di attrattività.