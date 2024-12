Quotidiano.net - Nave rigassificatrice BW Singapore arriva in Italia: operativa a Ravenna da aprile 2025

Dopo un anno dall'acquisto laBWapproda ine inizia l'ultima fase per l'arrivo e l'entrata in esercizio adove, a novembre, sono state completate le piattaforme dove si ormeggerà. I piani prevedevano l'entrata in funzione entro fine 2024 ma ora, precisa una nota, ci si attende che "entrerà in esercizio nella primavera del prossimo anno", ad. L'unità galleggiante, proveniente dai cantieri di Dubai, ha raggiunto il cantiere navale Fincantieri di Palermo dove si fermerà per poco più di un mese per operazioni di rifinitura tecnica, nello specifico per lavori meccanici, strumentali ed elettrici e lavori di messa a punto di alcune apparecchiature. Laviene così preparata alle successive operazioni di messa in gas e raffreddamento, previste presso il terminal di Cartagena in Spagna.