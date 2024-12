Musica | i dj Carl Craig e François Kevorkian protagonisti all’Hype Disco del primo week-end del 2025

Leggi su Ildenaro.it

Inizio d’anno col bottoteca di Castel Volturno (Caserta) che, sabato 4 gennaio ospiterà in console, per la serie “House Music never die”, i dj. Una serata unica condue leggende dellaelettronica, che renderanno speciale il-end del.Statunitense il, francese, ma americano d’adozione, il secondo, dalle 23 alle prime luci dell’alba, daranno sfogo al loro estro nell’accogliente ritrovo di via Mezzagni.Definito da molti addetti ai lavori, un creativo visionario, il dj, producer e remixerè considerato un pilastro dellaelettronica, che continua ad ispirare le nuove generazioni di appassionati di techno sparse in tutto il globo. Un vero maestro nella sua arte che, come producer e performer ha dato forma a un’identità sonora unica: libera, emotiva, audace e poetica, spingendo la sfera techno in regni inesplorati.