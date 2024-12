Thesocialpost.it - Martina muore a 9 anni per un piatto di gnocchi: svolta nelle indagini

Fumiatti, una bambina di soli 9, è tragicamente deceduta il 6 dicembre a causa di una grave reazione allergica dopo aver mangiatoin un ristorante. La procura, sotto la direzione del pm Gianfranco Gallo, ha ordinato la riesumazione del corpo per eseguire un’autopsia, con l’intento di fare chiarezza sulle circostanze del decesso.L’indagine, condotta dai carabinieri del Nas, si focalizza su possibili irregolarità nella gestione degli allergeni e nella preparazione dei cibi, come riportato da Repubblica.it.Il dramma è iniziato il 5 dicembre presso il ristorante “Fantasie di Napoli”, situato nel centro commerciale Gran Roma, nella zona est di Roma., che soffriva di celiachia e di un’allergia al frumento, aveva ordinatoche le erano stati garantiti come privi di glutine.