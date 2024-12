Agi.it - Manovra, Mattarella firma la legge di Bilancio

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato ladi. Il testo approvato in via definitiva dal Senato il 28 dicembre scorso è oradello Stato e tutte le misure previste saranno applicate. Nel dettaglio il testo prevede per i prossimi 5 anni, la riduzione del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro e il passaggio a tre aliquote Irpef (23% per i redditi fino a 28mila euro, 35% da 28mila a 50mila euro e 43% oltre i 50mila euro). Arriva però una stretta sulle detrazioni per i redditi più alti e viene introdotto un meccanismo di quoziente familiare. Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito per il coefficiente indicato in corrispondenza del numero di figli.