Oasport.it - LIVE Conegliano-Vallefoglia 3-0, Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: venete in scioltezza alla Final Four

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:31 Ancora qualche tossina da smaltire per le ragazze di Santarelli, che quest’oggi ha rispolverato un’ottima Gabi, potendo contare sulla solita Haak. Bene anche Fahr, dall’altra parte ottima gara dell’albanese Bici.3-0 (25-18, 25-22, 25-20). Con l’invasione del muro delle marchigiane si chiude il quarto die.che volano alledove saranno le chiare favorite.24-20 Ancora Haak! Quattro match point.23-20 HAAK! Contrattacco imperioso della svedese.22-20 Out il contrattacco di Giovannini, che si rammarica.21-20 Ricezione errata da Lukasik, ne approfitta Weitzel. Timeout chiamato da Santarelli.21-19 Out il primo tempo di Fahr.21-18 Ancora block out dell’albanese Bici, la migliore delle sue.