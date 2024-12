Oasport.it - LIVE Berrettini-Thompson 6-3, 3-6, 1-0, ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: l’azzurro parte bene nel 3° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio dritto sulla riga e smash.15-15 Sbaglia di rovescio dopo il servizio.15-0 Ace (6°).1-0 Tiene il servizio, pur faticando non poco!A-40 ACE!!40-40 In mezzo alla rete lo slice di rovescio.40-30 Servizio slice, dritto all’incrocio delle righe!30-30 Lungo lo slice difensivo di, bel dritto anomalo di!15-30 Prima slice sulla riga!0-30 Adesso scatenato, con il dritto forza lo slice in rete del romano.0-15 Largo il dritto difensivo del romano, che serve per primo.6-3, 3-6!! In rete il dritto del romano, costretto a colpire arretrando dalla riga di fondo, complice lo slice profondissimo. Un set pari!40-30 Ace (5°).30-30 Stecca di dritto.30-15 Servizio vincente.