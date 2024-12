Metropolitanmagazine.it - Le serie TV fantasy (e simili) più attese del 2025: Stranger Things e The Witcher

Gli ultimi anni sono stati una specie di rinascimento per leTv, con fantasticheoriginali e quelle basate su IP esistenti che hanno aperto nuove strade nel genere. Grazie al crescente interesse e successo per queste, moltetorneranno nele nuove aggiunte al mondo della fantascienza avranno la loro première. Sebbene ci sia ancora molta attesa per alcuni di questi progetti, dato che molti non sono previsti prima della fine del, alcuni arriveranno molto presto. Quasi tutti questi show fanno parte di grandi franchise o sono adattamenti per lo schermo di amati libri edi fumetti. Questo è sempre stato un segno distintivo del genere, dato che la letteratura e la televisione funzionano bene per queste storie perché c’è molto tempo e spazio per una corretta costruzione del mondo senza sacrificare lo sviluppo dei personaggi.