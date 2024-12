Ilrestodelcarlino.it - La storia di Daniele Pasetti: "È il down più longevo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato in Coccinella Gialla è stato un giorno speciale per, che ha spento 77 candeline riconfermandosi l’uomo con la sindrome dipiùd’Italia. E a un soffio dal record mondiale, detenuto ora da una donna di 78 anni residente a Devon un UK. "è un esempio di forza, amore e gioia che illumina ogni giornata di chi ha la fortuna di conoscerlo – dicono da Coccinella Gialla Anffas - Festeggiamo insieme questo traguardo straordinario, celebrando la sua energia, il suo sorriso contagioso e il suo spirito unico". Nato ad Argenta il 28 dicembre 1947 e Coccinella dal 2017, ha festeggiato con il cugino Franco e con anche una uscita al bar per poi il pranzo tutti insieme, la torta e il concerto natalizio al pomeriggio. "Ancora in gran forma, sa quello che vuole e fa di tutto per ottenerlo – dicono dalla struttura – comunica con noi in dialetto ferrarese e fa riferimento a noi come fossimo parenti.