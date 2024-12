Ilfoglio.it - La mutazione della pelliccia

Intervistati dal “CorriereSera”, che è pur sempre testata del gruppo Rizzoli e qualche boomer ricorda come un tempo pubblicasse il settimanale “Annabella” al quale si era ispirato negli anni Cinquanta il medico internista Giuliano Ravizza per rilanciare i cinque negozi di famiglia (il settimanale invece diventò “Anna”, poi una “A” sbilenca, e un’elisione dopo l’altra sparì per inerzia e malagestione), gli eredi hanno lamentato disgrazie ampiamente conosciute dal settore. Hanno detto che lanon è più uno status symbol come negli anni Ottanta in cui il loro nome dominava i quiz televisivi e Alain Delon sedeva in prima fila alle sfilate (volessimo essere onesti, lafaceva status da qualche millennio in tutte le culture, per non dire in Occidente dalla fine dell’Ottocento quando anche ai borghesi fu concesso di indossare l’ermellino, ma chi siamo noi per sottilizzare e un cronista per ribattere), ma anche che nulla fa tristezza come vedere i locali tutti specchi o modanature dove un tempo due venditori attendevano alle esigenze di ogni cliente finiti in mano al fast fashion (chissà che cosa dovremmo dire a Milano di Galtrucco che si faceva disegnare gli spazi da Melchiorre Bega e chiamava Fausto Melotti a ornarli di sculture), per non dirediminutio di dover lavorare sulle pelli riciclate e la lana arricciolata a imitazione breitschwanz invece di poter mostrare volpi e visoni debitamente scuoiati.