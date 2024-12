Thesocialpost.it - Fonseca esonerato dal Milan: al suo posto è in arrivo il portoghese Conceiçao

Ilha deciso di esonerare l’allenatore Pauloe glielo ha comunicato a mezzanotte, ora fatale. L’ultima partita dell’anno è stata anche la sua ultima al, con un’espulsione arrivata in coda a sei mesi molto complicati, durante i quali è successo di tutto: vittorie storiche contro Inter e Real Madrid, pareggi rocamboleschi, troppe sconfitte con squadre inferiori.Leggi anche: Alpinisti morti, la rabbia del fratello Luca Perazzini: «Presenterò un es, non dovevano farli salire»saluta così San Siro dopo la partita con la Roma, l’altra sua squadra italiana, in uno degli strani incroci che il calcio e la vita propongono. Il, evidentemente, ha perso la fiducia nel suo ormai ex mister e il rapporto con la società si è rotto. A pesare sono stati soprattutto troppi i punti di distacco da Atalanta, Inter e Napoli.