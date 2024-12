Dilei.it - Federica Panicucci rivela i suoi esordi: “Paolo Bonolis mi ha cambiato la vita”

è vicina a festeggiare i 40 anni di carriera. Guardandosi alle spalle, ha tante esperienze da ricordare, a partire da uno decisamente fortunato. Intervistata da Oggi, ha raccontato d’aver sempre avuto una propensione per il mondo dello spettacolo. Come vi ha messo piede, però, è stato del tutto casuale e ha molto a che fare con.L’incontro conha definitocome la sua sliding door. È la persona che, da sola, le haradicalmente la. Tutto è avvenuto nel palazzo a Milano dove viveva da ragazza. Era un’adolescente mentre il noto presentatore era già il volto di Bimbumbam, il che gli aveva dato una certa notorietà.Il loro approccio, però, non ha riguardato fin da subito il mondo televisivo. Il custode dello stabile le avevato chenecessitava di una babysitter per il primogenito, Stefano (figlio nato dal matrimonio con Diane Zoeller).