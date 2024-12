Tpi.it - Elettra Lamborghini: “Sanremo 2025? Ho paura che qualcuno possa farsi male, strategico invitare Tony Effe e Fedez”

: “Hoche”Dal rischio di un nuovo dissing trasul palco dell’Ariston ai progetti futuri:commentae rivela quali saranno i suoi prossimi impegni.Intervistata da Vanity Fair, la cantante ha dichiarato sulla presenza dei due rapper rivali alla kermesse musicale: “È stato, non c’è dubbio. Sarà un’edizione molto social e se ne parlerà per molto tempo”.“È unfortissimo e socialissimo. Se ne parlerà molto, specialmente per la questione dissing tra. Invitarli è stata una strategia, non dico che lo guarderò soltanto per vedere cosa combinano ma non nego che sono curiosa” ha aggiunto l’interprete.Secondosarà un Festival che garantirà il successo di molti artisti: “Il cast è molto forte, hoche