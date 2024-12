Devastante lutto per Stefano Bettarini la notizia ha raggiunto tutti poco fa | Momento terribile

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Devo dare una brutta”. Graveper. È stato proprio lex calciatore e volto noto dello spettacolo a fare il triste annuncio con un messaggio sui social. Parole che hanno commosso non solo i tifosi ma anche un pubblico più ampio. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando in queste ore all’ex marito di Simona Ventura e alla sua famiglia.per. All’età di 86 anni si è spento il suo papà Mauro: “Il prezzo dell’amore è la perdita, ciao Babbo”, ha scritto il figlio su Instagram postando una sua foto. Come riportano diversi quotidiani sportivi, il campione era legatissimo al padre. È stato proprio lui a trasmettergli la passione per il calcio. Lui, infatti, fu a sua volta un calciatore. Leggi anche: “Ricoverato in ospedale”.