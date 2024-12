Ilfattoquotidiano.it - Compito per l’anno nuovo: liberare l’umanità dal flagello della guerra, anziché normalizzarla

Mentre lain Medioriente e il genocidio dei palestinesi sembrano non vedere la fine, le dichiarazioni del presidente ucraino Zelesnky al quotidiano Le parisienne lo scorso 18 dicembre paiono invece aprire una possibilità di pace perche si avvia nellatra Russia e Ucraina. “L’Ucraina non ha la forza di riconquistare la Crimea e il Donbass” – ha riconosciuto Zelensky – “De facto, questi territori sono oggi controllati dai russi. Possiamo contare solo sulla pressione diplomaticacomunità internazionale per costringere Putin al tavolo dei negoziati”.Il Tavolo dei negoziati come unica possibilità di risoluzione razionale e definitiva delso conflitto fratricida in Europa è, esattamente, quanto i movimenti pacifisti e nonviolenti propongono da sempre, accusati di filo-putinismo da coloro che invece, irrazionalmente, incitano i governi a premere sull’acceleratore dell’invio di armi sempre più distruttive al governo di Kiev – con costosi pacchetti militari che ancora continuano, sia dagli Usa che dai governi Ue – per giungere non alla pace, ma all’impossibile “vittoria”.