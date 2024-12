Ilrestodelcarlino.it - Centinaia di persone alle aperture delle Porte Sante

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dueaperte in diocesi. Ieri il vescovo Douglas Regattieri ha aperto il giubileo anche nel nostro territorio, ufficializzando l’inizio dell’anno nel corso del quale i fedeli potranno ricevere il pieno perdono dei loro peccati davanti a Dio. Le celebrazioni sono iniziate in mattinata a Sarsina, dove il vescovo ha svolto la funzione liturgica nella gremita concattedrale di San Vicinio, alla presenza anche di tante figure istituzionali della vallata del Savio. Nel pomeriggio è invece stata la volta di Cesena.disi sono mosse in processione dietro al Crocifisso da Sant’Agostino fino al duomo, dove il vescovo ha celebrato l’apertura della seconda Porta Santa circondato da due ali di fedeli riunitisi davanti all’altare per ricevere la benedizione solenne. Le celebrazioni legate al giubileo dureranno un anno, nel Vaticano, a Roma e in tutti gli altri luoghi nei quali in queste ore si sono svolte le speciali celebrazioni liturgiche.