Capodanno di corsa. Fioccano le iscrizioni

Tutto pronto a San Giovanni Valdarno per l’appuntamento di mercoledì 1° gennaio quando alle 10.30 andrà in scena il "di", una delle prime gare podistiche del nuovo anno in Toscana, un grande evento di sport e divertimento. Edizione numero 48 per la gara organizzata dall’Unione nazionale veterani dello sport, sezione Ezio Bianchi, in collaborazione con l’Atletica sangiovannese e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. La partenza sarà alle 10.30 da piazza Cavour, di fronte palazzo d’Arnolfo con il sindaco Valentina Vadi a dare il via alla competizione. Il tradizionale evento sportivo sangiovannese del primo dell’anno offrirà la possibilità di partecipare a due percorsi: la gara competitiva di 13,4 chilometri, valida per il Gran Prix Arezzo 2025 e la/passeggiata non competitiva di 5,3 chilometri.