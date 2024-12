Oasport.it - Calendario Classiche ciclismo 2025: le date di Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi e Lombardia

Leggi su Oasport.it

Due giorni e comincerà un nuovo anno. Per tutti noi, e anche per ilinternazionale. Anche nelgli appassionatidue ruote avranno la loro scorpacciata di grandi gare, scoprendo se Tadej Pogacar avrà dei rivali nella conquista dei Grandi Giri. Ma ci sono anche altri territori di caccia. Come le grandi.Come ormai è di prassi, le grandi corse di un giorno inizieranno l’8 marzo, con le Strade Bianche: nonostante la sua poca storia la gara è già diventata super caratteristica, riuscendo così a ritagliarsi il suo importante spazio. Sarà un antipasto succulento per quella che è la Classica di Primavera, lail 22 marzo: lunghissima e in funzione del Poggio nel finale, chissà se Pogacar proverà a togliersi definitivamente quel cruccio che ha addosso.La Classicissima darà il via ad un periodo ricchissimo: marzo si conclude con la Gand-Wevelgem il 30, ma poi aprile sarà il mese in cui tutti gli appassionati potranno rifarsi gli occhi ogni domenica.