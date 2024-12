Tvzap.it - Calcio in lutto, addio ad una vera leggenda

Il mondo delè inper la scomparsa di Hugo Sotil Yeren, campione peruviano e simbolo di un’epoca irripetibile, morto all’età di 75 anni nella notte del 29 dicembre. Soprannominato “El Cholo”, Sotil è stato uno dei più grandi talenti delperuviano, protagonista sia con la nazionale che con il Barcellona, dove ha condiviso anni gloriosi al fianco di Johan Cruijff.Leggi anche: Dramma in casa, bambina ricota in terribili condizioni: cosa è successoLeggi anche: Televisione inper sempre a una grande attricead unaNato a Ica, in Perù, nel 1949, Hugo Sotil si affermò rapidamente come uno dei migliori giocatori sudamericani. Dopo aver brillato nel club peruviano Deportivo Municipal, nel 1973 approdò al Barcellona, dove rimase fino al 1977.