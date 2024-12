Quotidiano.net - Borse europee in flessione, Milano chiude il 2024 in positivo con Ftse Mib stabile

Leconfermano lacon l'avvio in negativo di Wall Street. Tienealla sua ultima seduta delcon ilMib che oscilla sulla parità (-0,05% a 34.146 punti) e si appresta are l'anno a +12,5 per cento. In evidenza i bancari con Mps che sale del 2%, Bper dello 0,99%. Bene poi, tra gli altri, Unipol (+1,1%), Eni (+0,91%), A2a (+0,89%), Hera (+0,88%). Maglia nera è Interpump (-1,6%) seguita da StM (-1,54%). Tra le altre Piazze Francoforte cede lo 0,38%, Parigi lo 0,4% e Londra lo 0,5%. Tra le commodity il petrolio è in rialzo con il wti a 71,7 dollari al barile (+0,8%) e il brent a oltre i 74 dollari (+0,5%). Il gas scivola a 47 euro con il prezzo che cede l'1,35%. In calo l'euro che scambia a 1,0402 con il dollaro. Volatile lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund è su quota 116 punti con il rendimento del decennale italianoal 3,52%.