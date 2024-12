Biccy.it - Biccy Awards 2024, l’andamento delle nomination

L’ultimo articolo delsarà dedicato ai vincitori dei, ma le votazioni sono sempre aperte (per farlo è semplicissimo, basta premere qua).è fra i migliori e sono arrivate già circa 10 mila risposte e in questo articolo ne approfitto per riportarvi indicativamente le vostre preferenze.I programmi televisivi che si contendono il titolo di programma dell’anno sono, rigorosamente in ordine alfabetico, Ballando con le Stelle, Belve e il Festival di Sanremo; l’arresto di Alessandro Basciano, la rottura dei Ferragnez e il caso Mariotto sono invece gli argomenti che più vi hanno lasciato a bocca aperta. Fra i migliori concorrenti di reality sicuramente non trionferà Helena Prestes che nella suaè, al momento, al 6% distantissima da tutti gli altri. Molto contesa è invece lasulla miglior serie, l’unica certezza è la bocciatura della serie su Rocco Siffredi che, al momento, ha ottenuto solo l’11% di preferenze.