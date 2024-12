Gamberorosso.it - "Bevete senza pensieri, vi porto a casa io": la sfida di Stefano Sinibaldi al nuovo codice della strada

Leggi su Gamberorosso.it

Un bicchiere di vino che racconta il territorio, un gin tonic che chiude in bellezza la serata. Piccoli piaceri che ilrischia di trasformare in ricordi sbiaditi per paura di multe salate e patenti sospese. E mentre alcuni ristoratori lamentano un calo di vendite degli alcolici a tavola, a Venturina Terme, piccolo borgo dell’alta Maremma livornese,, titolare del bistrot Mezzo Km, ha deciso di rispondere con un servizio gratuito per accompagnare ai clienti dopo cena.L’impatto delle nuove regolenon usa mezzi termini per descrivere l’effetto delle recenti normative sulla ristorazione. «Siamo a un 50% di calo delle vendite di vino in Toscana, e nei locali specializzati come il mio è una vera mazzata,» spiega. Con 40 coperti, il Mezzo Km si è costruito una reputazione anche grazie alla carta dei vini e ai 60 gin in assortimento.