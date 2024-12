Digital-news.it - Auditel introduce nuovo Standard Total Audience per misurare Ascolto Tv Cross-Mediale

Nel panorama sempre più complesso della misurazione degli ascolti televisivi,che ieri ha festeggiato i suoi 40 anni di attività, si prepara a scrivere uncapitolo. Con l'introduzione del, prevista da lunedì 30 dicembre 2024, l'azienda leader nel settore dal 1984 sta per compiere quello che può essere considerato il più significativo salto tecnologico.L'implementazione di questorappresenta molto più di un semplice aggiornamento tecnologico: è una risposta concreta alla trasformazione delle abitudini di consumo dei contenuti audiovisivi. La capacità die aggregare dati provenienti da diverse piattaforme e modalità di fruizione segna un passo fondamentale verso una visione olistica dell'televisiva.Ilsistema in vigore da oggi (con i dati del 29 Dicembre) permetterà una comprensione più profonda e accurata del comportamento dell'moderna, fornendo al mercato pubblicitario e agli editori strumenti più precisi per le loro strategie.