Atalanta per la prima. Gasp sogna il colpo. È un esame scudetto

Gli esami non finiscono mai. Nemmeno per un’che ha chiuso un 2024 trionfale, con la vittoria in Europa League a maggio e il primo posto in classifica insieme al Napoli con 41 punti in 18 giornate. Annata da 110 e lode, l’ha definita il tecnico Gian Pieroerini che guarda già ad un 2025 di crescita: "Una laurea l’abbiamo presa, ora cerchiamo di fare anche un master e i corsi per migliorarci ancora". Concetto ribadito nelle varie interviste dopo il pareggio all’Olimpico contro la Lazio: "In questa seconda parte del girone di andata abbiamo messo delle basi per crescere, perché la mia ambizione è sempre quella di migliorarci, di fare sempre qualcosa in più". Un’che, in questi anni in Italia, ha vinto più volte contro tutte le big, passeggiando ripetutamente all’Olimpico, al Maradona, all’Allianz Stadium o nel Meazza rossonero.