Addio 2024, ma niente Happy End

Quanto segue, a un lettore non attento, potrà suonare come un normale esercizio scolastico per alunni ripetenti o un mini concistoro di sacerdoti di provincia nella sala d’attesa di Monsignor Vescovo. Al contrario, pretende di essere una scorribanda semiseria (mai seriosa) attraverso l’anno che sta per concludersi. È necessario premettere che, è normale, operazioni del genere, riportate su un piano cartesiano, sarebbero facilmente paragonabili a sinusoidi. Nel caso in specie è più rappresentativo associarla a un saliscendi con dislivelli ben accentuati. Iniziando dal principio dell’anno, è facile notare che i conflitti in corso sono andati inasprendosi in maniera più che consistente. Come effetto immediato hanno provocato un’impennata generale di disfunzioni dei rapporti economici, sia tra i paesi impegnati nei diversi conflitti che tra quelli che cercano di rimanerne fuori a ogni costo.