Volley femminile Coppa Italia | Scandicci Milano e Novara le prime tre semifinaliste

Letre finaliste della2024/2025 disono state decise.ha vinto in quattro set contro Bergamo, diventando la prima qualificata per la fase successiva. La Savino del Bene affronterànella prima semifinale, con la Veroche ha piegato per 3-0 Chieri nel proprio match valido per i quarti di finale. Successo in tre set anche per, in campo contro Busto Arsizio nell’ultima partita della giornata. Le zanzare dovranno attendere fino a domani per scoprire il loro prossimo rivale, ovvero la vincitrice tra Conegliano e Vallefoglia. L’ultima semifinale andrà infatti in scena alle 19:00 di lunedì 30 dicembre. Entrambe le semifinali sono attese per l’8 febbraio 2025, con il primo match alle 15:30 e il secondo alle 18:00. Le due vincitrici si affronteranno poi nella finale, in programma per il 9 febbraio.