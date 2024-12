Thesocialpost.it - Tragedia in superstrada: madre e figlia muoiono, feriti il padre e i tre figli

Un incidente stradale mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 29 dicembre, sulla variante Aurelia a Viareggio, nei pressi dello svincolo Macelli. Lo scontro, avvenuto attorno alle 13, ha coinvolto due auto e causato la morte di unae delladi soli 11 anni.Secondo le prime informazioni fornite dall’azienda Usl Toscana Nord Ovest, il bilancio è drammatico: oltre alle due vittime, sono rimastiil, ricoverato presso l’ospedale Versilia, e i due fratellini. Uno dei bambini si trova in condizioni critiche all’ospedale Cisanello, mentre l’altro, non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale Versilia.Dinamica dell’incidenteFonti riferiscono che l’impatto è stato così violento da sbalzare i bambini fuori dall’abitacolo della vettura.