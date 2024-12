Formiche.net - Sigonella-Hammamet. Luci e ombre su Craxi raccontate da Di Bartolo

Su Bettinola storia degli ultimi decenni non è mai stata univoca.Tra chi lo ha criminalizzato e responsabilizzato per tutto il momento storico repubblicano di tangentopoli e chi lo ha visto solo come un agnello sacrificale, quel che è certo è che la sua mente non era e non può considerarsi un contorno di semplificazione.Tutt’altro. Al netto delle vicende penali,era prima un fine pensatore politico e poi è stato anche un politico.Nel libro di Salvatore Di, appena uscito nelle librerie con La Bussola editrice di Gioacchino Onorati (dal titolo “. L’affaire: tra menzogne, verità e falsi miti”), si coglie tutto lo sforzo di mettere in luce il dualismo tra il peso di una intelligenza politica non comune e il condizionamento politico del tempo in cui è vissuto partendo da un parallelismo simbolicamente inquadrabile in due città: