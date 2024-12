Secondo appuntamento con Seguendo la Cometa | il presepe vivente di Civitavecchia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 dicembre 2024 – Una rappresentazione toccante e di forte emozione quella tenutasi presso la suggestiva cornice delle Terme Taurine. “la” il tradizionalecon ilorganizzato dalla Pro Loco disi è confermato come un vero e proprio spettacolo teatrale con la consueta partecipazione diretta degli spettatori all’interno della scenografia del mercato di Betlemme.Anche quest’anno i nuovi testi e gli altrettanti quadri sotto la regia di Francesco Angeloni, hanno valorizzato in maniera suggestiva il contesto storico architettonico del sito archeologico. Le Terme Taurine, infatti, con il particolare gioco di luci della Wandy Star S.r.l., rappresentano il luogo in cui tutto assume un’atmosfera magica ed evocativa. Il pubblico di ieri, visibilmente commosso, ha colto pienamente il messaggio, con l’invito a riflettere sui veri valori di pace e fratellanza, ed ha potuto constatare la continua crescita di livello dello spettacolo apprezzando la bravura degli attori, tra cui tanti giovani e il prezioso lavoro sartoriale realizzato da Elisabetta Ciciani.