Ilveggente.it - Sampdoria-Pisa, Serie B: streaming, formazioni, pronostico

è una partita della ventesima giornata diB e si gioca domenica alle 19:30: statistiche, notizie, probabili, diretta tv,.Il colpo del boxing day l’ha decisamente fatto ildi Pippo Inzaghi, capace di battere il Sassuolo e di riprendersi il secondo posto in classifica proprio alle spalle dei neroverdi. Una vittoria pesantissima per i toscani che oggettivamente sembravano un po’ in difficoltà e che invece hanno dimostrato ancora una volta di essere una squadra che può puntare alla promozione diretta.B:(Lapresse) – Ilveggente.itMerito, senza dubbio, dell’allenatore: tarato proprio per le squadre di cadetteria che vogliono centrare questo obiettivo: Inzaghi infatti riesce quasi sempre a stare in alto nella B, cosa che invece in A proprio non gli riesce.