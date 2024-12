Terzotemponapoli.com - Raspadori, il futuro sembrava segnato

Jackentra nell’ultimo quarto di gara e la decide. Il discusso attacante partenopeo rimette in discussione unche apparivae lontano da Napoli. Un articolo di Tuttomercatoweb analizza la situazione alla luce della prestazione odierna e delle parole di Antonio Conte., la Juve ci credevaIldi Giacomo, prima del gol al Venezia,. Perché gli zero gol negli ultimi otto mesi potevano portare il Napoli a puntare su altri profili, facendo cassa e poi eventualmente reinvestendo. Anche perché lo spazio sembra davvero poco, con Neres, Kvaratskhelia e Politano, più Lukaku e Simeone come centravanti. Per questo l’Atalanta aveva chiesto informazioni, la Roma voleva imbastire uno scambio con Pellegrini, ma era la Juventus a credere in un possibile arrivo dell’attaccante come un toccasana: può giocare da prima punta oppure da seconda, ma anche da esterno.