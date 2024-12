Laprimapagina.it - Papa Francesco sarebbe disponibile a visitare l’Ucraina nel 2025

Il Pontefice ha ricevuto un invito anel, ma non vi è ancora alcuna conferma ufficiale di una visitale nel paese colpito dalla guerra.Lo ha precisato l’arcivescovo maggiore di Kiev-Halych, Sviatoslav Shevchuk, durante un’intervista natalizia a Radio Free Europe. Il primate greco-cattolico ha affermato: “Non c’è ancora una data stabilita (per la visita), ma aa volte piace fare sorprese”. Ha poi aggiunto: “Potrebbe annunciare la sua visita un mese prima di concretizzare la decisione di venire in Ucraina”.La situazione resta incerta e soggetta a eventuali sviluppi. È fondamentale trattare queste informazioni con cautela e attendere dichiarazioni ufficiali dal Vaticano per evitare disinformazione o false aspettative.