Ilrestodelcarlino.it - ‘Ondeurbane’, coi giovani arte e collettività insieme

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non solo didattica a distanza o smartworking, con azzeramento delle dinamiche sociali. I due, durissimi, anni di pandemia sono stati ancor più difficili per chi, giovane, stava provando ad affacciarsi al mondo dell’. E così Abdel Elshazly, Stefano Evangelisti e Luca Siboni hanno pensato, ideato e costruito, un collettivo nato da nemmeno un anno che ha come obiettivo fondante "amalgamare momenti, spazi e persone, in cui le figure di artista, spettatore e curatore si mescolano – spiegano i tre fondatori –. Un collettivo che si muove fuori dalle istituzioni per cercare nuovi contesti di incontro e collaborazione tra i diversi soggetti delle arti visive e performative. È questo che ci contraddistingue e l’idea che vogliamo portare avanti". E come prima tappa non poteva esserci che uno dei luoghi principe della cultura forlivese: il Campus universitario.