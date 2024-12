Thesocialpost.it - Omicidio a Pontirolo, Roberto Guerrisi difendeva la figlia dal fidanzato molesto

Unha sconvolto la Bassa bergamasca., 42 anni, è morto ieri pomeriggio aNuovo. Due colpi di pistola calibro 22 lo hanno raggiunto al volto durante una lite tra famiglie nei pressi di una ditta di noleggio auto, la DbCar.Leggi anche: Campi Bisenzio, 17enne ucciso a coltellate: indagini in corsoSecondo quanto emerso,era andato al capannone per difendere una delle sue figlie, che gli avrebbe raccontato di maltrattamenti subiti dal. La discussione è degenerata. Qualcuno ha estratto una pistola e ha sparato.ha cercato di fuggire, ma è crollato a pochi metri dal luogo dell’aggressione, davanti a una fermata dell’autobus. Un familiare ha provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco. I sanitari del 118, arrivati con ambulanza e automedica, non hanno potuto fare nulla.