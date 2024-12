Lopinionista.it - “Note dall’India”: su YouTube il documentario del concerto di Niccolò Fabi a Mumbai

foto di Melania StricchioloROMA – È disponibile su, in viaggio con”, ilrealizzato dall’allora Console Generale d’Italia a, Alessandro De Masi, in occasione deldi, promosso e organizzato dal Consolato Generale d’Italia ae dall’Istituto italiano di Cultura dinella prestigiosa Royal Opera House il 15 dicembre 2023.Queste le parole cherivolge al pubblico per raccontare l’essenza del: «Un anno fa con l’allora console italiano aAlessandro De Masi abbiamo organizzato un viaggio in India che comprendesse la visita a realtà italiane virtuose che operano nelle zone più povere di, qualche giorno in quel luogo fuori dal tempo che è Varanasi per concludersi con unche con Roberto Angelini e Pier Cortese abbiamo tenuto alla Royal Opera House di