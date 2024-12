NBA 2024 2025 | Brunson trascina i Knicks a Dallas non basta Irving Ok Lakers e Warriors

Leggi su Sportface.it

Prosegue la regular season NBA, sempre più vicina al giro di boa, e nella notte italiana si sono disputati nove incontri. Non sono mancate le sorprese dato che franchigie come Milwaukee ehanno ceduto il passo rispettivamente a Chicago e Portland. Si sono salvati i New York, che solo grazie a uno straripante Jalenhanno evitato la sconfitta a Washington, mentre non hanno deluso le aspettative i Golden Statedi Steph Curry. Ecco cosa è successo.e OKC prolungano la striscia di vittorieI New Yorknon si fermano più ma faticano più del previsto per avere la meglio degli Washington Wizards. 136-132 il punteggio della sfida, maturato dopo i tempi supplementari e viziato dai 55 punti di uno scatenato Jalen, che si carica la squadra sulle spalle e la guida alla settima vittoria di fila.