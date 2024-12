Ilgiorno.it - Miracolo a Milano (e a Lambrate). Dal museo diffuso una nuova identità

Una mappa per esplorare il quartiere di, che riparte dal set e dalla poetica del film di Vittorio De Sica e Cesare Zavattini per ricostruire una sua. Iniziativa dopo iniziativa. Il viaggio parte da, in via Valvassori Peroni, al civico 21. Un murale - realizzato dallo street artist Smoe - si affaccia su quel fazzoletto di terra dove era stata allestita la baraccopoli del villaggio Brambi. Nel murale ci sono i volti di De Sica e Zavattini, le scope volanti, le cineprese. Si prosegue al civico 46, con un altro murale realizzato da Smoe al Centro sportivo Crespi: tra i valori dello sport, in bianco e nero, ci sono citazioni tratte sempre dal film, con Erminio Spalla, ex campione di pugilato nel ruolo di Andrea, la ballerina e attrice Alba Arnova - la statua che prende vita nel villaggio Brambi - e l’attore Francesco Golisano, ovvero il protagonista Totò, che gioca a calcio con una palla di fortuna in una pausa delle riprese.